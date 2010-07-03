Экипаж А321 пригласили на отдых в Крым

08:43
08:43
Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/Антон Буценко
Экипаж самолета А321, совершившего аварийную посадку в Подмосковье, пригласили на отдых в одну из южнобережных здравниц Крыма, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу городской администрации Ялты Алексея Челпанова.
"От имени всех ялтинцев мы пригласили героический экипаж и их семьи на отдых в Ялту и готовы оказать всю необходимую помощь в размещении в одной из южнобережных здравниц", – сказал Челпанов.
Чиновник отметил, что климат южного берега Крыма хорошо подходит для восстановления сил и реабилитации людей, которые много времени проводят в небе. Он напомнил, что еще в советские времена туда приезжали космонавты.
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс Жуковский – Симферополь, экстренно сел на кукурузное поле неподалеку от аэропорта вылета.
На взлете в двигатели самолета попали чайки, которые стаей летали рядом со взлетно-посадочной полосой. На борту находились 226 пассажиров, все они живы. За медпомощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.
После происшествия появились сообщения о том, что стаи птиц прилетают в Жуковский с несанкционированной свалки. Подмосковные власти это опровергают.
Президент РФ присвоил летчикам, посадившим самолет, звания Героев России. Остальных членов экипажа глава государства наградил орденами Мужества.
"Уральские авиалинии" выплатили компенсации 73 пассажирам, остальные заявления в процессе обработки. Размер компенсации не уточняется.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: