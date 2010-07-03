Экипаж А321 пригласили на отдых в Крым

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Экипаж самолета А321, совершившего аварийную посадку в Подмосковье, пригласили на отдых в одну из южнобережных здравниц Крыма, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу городской администрации Ялты Алексея Челпанова.

"От имени всех ялтинцев мы пригласили героический экипаж и их семьи на отдых в Ялту и готовы оказать всю необходимую помощь в размещении в одной из южнобережных здравниц", – сказал Челпанов.

Чиновник отметил, что климат южного берега Крыма хорошо подходит для восстановления сил и реабилитации людей, которые много времени проводят в небе. Он напомнил, что еще в советские времена туда приезжали космонавты.

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс Жуковский – Симферополь, экстренно сел на кукурузное поле неподалеку от аэропорта вылета.

На взлете в двигатели самолета попали чайки, которые стаей летали рядом со взлетно-посадочной полосой. На борту находились 226 пассажиров, все они живы. За медпомощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.

После происшествия появились сообщения о том, что стаи птиц прилетают в Жуковский с несанкционированной свалки. Подмосковные власти это опровергают.

Президент РФ присвоил летчикам, посадившим самолет, звания Героев России. Остальных членов экипажа глава государства наградил орденами Мужества.

"Уральские авиалинии" выплатили компенсации 73 пассажирам, остальные заявления в процессе обработки. Размер компенсации не уточняется.