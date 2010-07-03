В Минэкологии объяснили появление чаек рядом с Жуковским

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Зампредседателя правительства Московской области, министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин заявил, что аэропорт Жуковский находится вблизи водоемов, в неблагоприятном с точки зрения орнитологической безопасности месте.

"С одной стороны у нас пойменная часть озера Глушица, а с другой стороны – система водоемов, которые являются естественной средой обитания птиц, что естественно не улучшает орнитологическую обстановку в зоне полетов", – цитирует чиновника Агентство "Москва".

Куракин отметил, что и в экологическом отношении "там тоже не самая благоприятная обстановка".

"Мы знаем, что там существовала свалка на берегу озера Глушица до 2017 года. В 2017 году усилиями правительства Московской области, администрации Жуковского и надзорных органов противоправная деятельность была пресечена, и я надеюсь, что с того момента на береговую территорию не попадали ТКО и пищевые отходы, которые могли бы стать дополнительной кормовой базой для птиц", – сказал зампредседателя.

Он отметил, что неподалеку от аэродрома находится объект перевалки мусора. В отношении него подан иск в суд по приостановке его деятельности. Пока суд иск не рассматривал, добавил Куракин.

По его словам, орнитологические проблемы свойственны любому аэропорту и статистически, большое количество авиационных происшествий связаны с птицами.

"И со стандартной орнитологической нагрузкой должны справляться, конечно, службы обеспечивающие безопасность воздушного движения", – добавил министр.

Первый замминистра ЖКХ области Алексей Пятанов заявил, что мусор на расположенной в километре от аэропорта станции по перегрузке не накапливается и не может привлечь птиц.

"Мы считаем, что ухудшение орнитологический обстановки не должно быть поставлено в вину оператору, поскольку туда привозится мусор и он перегружается из малотоннажного транспорта в крупнотоннажный и дальше уходит на объекты переработки отходов. Мусор там не накапливается", – рассказал он.

Он также отметил, что "пятно воздействия этих отходов очень ограничено", а работающая техника и люди отпугивают птиц, и "это никак на ситуацию не влияет". Пятанов уточнил, что перегрузкой мусора на объекте занимается компания "Т-Транс" на основании договора с региональным оператором.

"Мощность небольшая по сортировке – порядка 60 тонн в год. Вся деятельность ведется в соответствии с действующим законодательством", – добавил он.

"Вечер": как часто птицы становятся причиной авиакатастроф?

Замгендиректора АО "Рампорт Аэро" (управляет аэропортом Жуковский) Евгений Солодилин напомнил, что Летно-исследовательский институт имени Громова неоднократно обращался в прокуратуру с жалобой на свалку рядом с аэропортом Жуковский. Последний раз жалобу отправили месяц назад.

"И реакция всегда была – проводились проверки и, ведь понимаете, этой свалки нет, вообще акцент делать на какую-то свалку не нужно. То, что сейчас пошло в СМИ, что большое скопление птиц, я повторюсь, это есть во всех аэропортах", – сказал Солодилин.

В связи с жесткой посадкой лайнера в поле Минэкологии Подмосковья и Росприроднадзор по ЦФО начали проверки объектов по обращению с отходами.

Ранее Минэкологии сообщало, что ближайший к аэропорту мусорный полигон "Сафоново" закрыт и расположен слишком далеко, чтобы стать причиной скопления птиц рядом с аэропортом.

Утром 15 августа пассажирский самолет Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", вылетевший в Симферополь, совершил жесткую посадку на кукурузном поле в Подмосковье. На борту находились 224 пассажира и семь членов экипажа. За медпомощью обратились 76 пассажиров, из них 19 детей. Была госпитализирована женщина.

После инцидента Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку, а Следственный комитет возбудил дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию для расследования причин ЧП. Черные ящики авиалайнера не повреждены, их расшифруют в течение нескольких дней.