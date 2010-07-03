"Я просто рада, что муж жив". Жена пилота А321 – о героизме супруга

15:41
15:41
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"Прямо и сейчас": "чудо в Раменском"
Жена командира Airbus A321, экстренно посадившего самолет в кукурузном поле, Дамира Юсупова рассказала телеканалу Москва 24, что еще не видела супруга после случившегося.
"Он пока ничего не рассказывает, просто позвонил и сказал, что все живы", – сказала Наталья Юсупова. По словам женщины, раньше супруг не рассказывал о подобных ЧП на работе. "Наверное, не было. Может быть, не хотел расстраивать, он знает, что я всегда очень переживаю", – добавила она.
На вопрос о том, что почувствовала Наталья, узнав о произошедшем, она отметила, что главное, что его жизни ничего не угрожает.
"Я просто рада, что мой муж жив, очень жду его домой, хочу, чтобы он скорее вернулся", – заявила супруга пилота.
Инцидент произошел утром 15 августа – воздушное судно авиакомпании "Уральские авиалинии" вылетело из аэропорта Жуковский рейсом U6178 Москва – Симферополь. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. После попадания в двигатели стаи птиц лайнер совершил жесткую посадку на кукурузном поле.
Москва 24
Пилоты посадили А321 на брюхо – шасси при посадке были убраны. Перед приземлением экипаж выключил двигатели. Пожара в салоне самолета не было. Ранее стало известно, что командира корабля зовут Дамир Юсупов, второго пилота – Георгий Мурзин. СМИ уже прозвали их героями за спасение 226 пассажиров.
В пресс-службе авиакомпании заявили, что избежать трагедии при экстренной посадке позволил профессионализм пилотов и их слаженные действия. Дмитрий Медведев дал поручение министерству транспорта подготовить документы по представлению к наградам членов экипажа лайнера А321, совершившего жесткую посадку в Подмосковье.
Юсупову 41 год. В 2013 году он с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. Сразу после вуза был принят на работу в авиакомпанию "Уральские авиалинии".
В 2018 году он получил вторую специальность: окончил Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б. Бугаева по направлению "Аэронавигация". Общий налет Юсупова составляет более трех тысяч часов.
Мурзину 23 года. В 2017 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. На работу в авиакомпанию был принят в 2018 году. Общий налет составляет более 600 часов.
55 пассажиров самолета обратились за медицинской помощью, среди них 17 детей и беременная женщина. Госпитализация потребовалась только 69-летней женщине, остальным оказали амбулаторную помощь. МЧС открыло горячую линию – информацию о пассажирах рейса можно получить по телефону: 8-498-505-41-70.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
Сюжет: Жесткая посадка A321 в Подмосковье
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