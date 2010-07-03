"Больше переживал за людей". Владелец кукурузного поля – о последствиях ЧП с Airbus

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Кукурузное поле в Раменском районе, на которое аварийно сел самолет A321 "Уральских авиалиний", принадлежит компании ООО "Агро ПМ" и находится в аренде у производителя молока и молочных продуктов "Русмолоко".

Посевы кукурузы при посадке пострадали, но информацию о существенных убытках исполнительный директор раменского отделения "Русмолоко" Сергей Должиков не подтвердил. Он подчеркнул, что "больше переживали за людей", передает РБК.

По словам Должикова, пассажиров эвакуировали с места происшествия, но лайнер пока остается на поле. На месте работают сотрудники авиакомпании и представители Росавиации. Должиков полагает, что вывозить воздушное судно будет проблематично.

Площадь всего поля, засеянного кукурузой, составляет 39 гектаров. A321 находится на участке номер четыре площадью 13 гектаров, уточнил директор. Он добавил, что поле не застраховано.

Airbus A321 утром 15 августа выполнял рейс Москва – Симферополь. Во время аварийной посадки командир не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.

На борту было 226 человек. Порядка 40 из них отправятся в Симферополь другим бортом, остальные сдали билеты. Госпитализированы пятеро взрослых и один ребенок. МЧС открыло горячую линию.

По данным авиакомпании, причиной происшествия стало попадание птиц в двигатели лайнера. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. МАК сформировал комиссию для расследования. Дмитрий Медведев поручил представить экипаж к наградам.