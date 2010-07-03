Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus

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Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси. Такая рекомендация в случае посадки на сушу есть в чек-листе Airbus, где описывается порядок действий пилотов во внештатных ситуациях, рассказали эксперты.

"По всем рекомендациям Boeing или Airbus на воду нужно садиться, не выпуская шасси, а на сушу – выпуская", – пояснил РБК президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов. При этом, отметил эксперт, командир воздушного судна имеет право на любые решения и несет ответственность за результат. "Здесь результат – все живы. Это очень хорошо. Если оба двигателя были повреждены, то это действительно мастерство", – подчеркнул собеседник издания. По его словам, счастливым оказалось то обстоятельство, что "кукурузное поле и лес были впереди и что дожди шли в последнее время: почва влажная и минимизирует риск пожара".

Как рассказал пилот самолета Airbus А320 Алексей, согласно чек-листу производителя, выпускать шасси самолета необходимо при отказе двигателей на большой высоте. Если же у пилотов недостаточно высоты или времени на выпуск шасси, то это становится бессмысленным, подчеркнул летчик. Он уточнил, что "шасси выходят очень медленно", поэтому на высоте менее 300 метров "одна стойка может выйти, а может нет". "Это может быть еще большей проблемой, чем на голое брюхо садиться: самолет может крутануть во время касания", – заявил пилот Airbus А320.

В целом эксперты сходятся во мнении, что в данном случае пилоты А321 действовали верно. "Кукуруза сыграла роль смазки, самолет, сколько мог, по инерции прокатился. У командира остается право безопасно завершить полет любыми путями. Плюс летное мастерство и удача", – считает эксперт Константин Онохин.

Глава Росавиации Александр Нерадько также одобрил действия экипажа "Уральских авиалиний", назвав их грамотными и мужественными. По его словам, пилоты заслуживают государственных наград.

Airbus A321 "Уральских авиалиний", вылетевший из аэропорта Жуковский в Симферополь утром в 15 августа, аварийно сел на кукурузное поле в Подмосковье. На его борту было 226 человек. По данным Минздрава, после жесткой посадки были госпитализированы пятеро взрослых и один ребенок. Примерно 40 пассажиров рейса отправятся в Симферополь другим бортом. Остальные сдали билеты.

Как уточнили в "Уральских авиалиниях", причиной ЧП стало попадание птиц в двигатели лайнера. При этом в Летно-исследовательском институте имени Громова заверили, что система отпугивания птиц в аэропорту Жуковский была в рабочем состоянии. Тем не менее Росавиация планирует провести внеплановую проверку ЛИИ.

После происшествия с Airbus A321 было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. МАК сформировал комиссию для расследования причин и обстоятельств ЧП. Черные ящики не пострадали, их данные проанализируют эксперты. Экипаж судна на время проверки отстранен от работы.