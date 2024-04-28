РИА Новости: задержанный студент МГУ должен покинуть РФ в течение 3 дней

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Украинский студент МГУ имени М. В. Ломоносова, арестованный в Москве за попытки сбора денег для ВСУ получил уведомление о сокращении его срока пребывания в РФ. Он должен выехать из России в течение трех дней, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника из правоохранительных органов, уведомление о сокращении срока пребывания в РФ не препятствует назначению С.В. Гулько справедливого наказания за совершенное им правонарушение.

Об аресте студента из Одессы стало известно 26 апреля. Его задержали на 12 суток за нарушение статьи 20.3.1 КоАП ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства")". Он публиковал призывы националистического характера и размещал информацию в интернете, направленную на сбор средств для украинских войск.

Уточняется, что у студента есть действующий украинский паспорт, но заявления на получение гражданства РФ он не подавал.