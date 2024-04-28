РИА Новости: студента МГУ из Одессы арестовали за сбор денег для ВСУ

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Студента МГУ имени М. В. Ломоносова из Одессы арестовали по подозрению в сборе средств для украинских войск и в призывах к ударам по Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Согласно информации, он публиковал призывы националистического характера. Также студент размещал информацию, направленную на сбор средств для ВСУ, подчеркнул собеседник агентства.

"26 апреля он был арестован на 12 суток за нарушение статьи 20.3.1 КоАП ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства")", – говорится в сообщении.

По словам источника издания, арестованный имеет действующий украинский паспорт, однако заявления на получение гражданства РФ он не подавал.

Ранее стало известно, что с начала спецоперации спецслужбы и правоохранительные органы РФ пресекли на территории государства 419 террористических преступлений. Кроме того, с начала СВО в интернете удалили более 360 тысяч экстремистских материалов, а также заблокировали доступ к 70 тысячам страниц, рассказал председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников.