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С украинской стороны на фронтах нарастает паника, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого передаются в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

"Нам сейчас очень важно эту динамику поддержать. Очень важно не останавливаться и идти по пути выполнения", – заявил он.

Песков также подчеркнул, что Украина и Запад будут тестировать Россию "на слабо", но главное РФ это "слабо" никогда не показать, заявил он.

Ранее Песков указывал, что участь лидера Украины Владимира Зеленского однозначно предрешена. Ранее представитель Кремля добавлял, что нюансы СВО уточняются, но главные ее цели не меняются.