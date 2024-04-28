Городская парковка будет бесплатной в первые майские праздники

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Городская парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной 29 и 30 апреля, а также 1 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В воскресенье, 28 апреля, водители смогут оплачивать парковку только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумами продолжат работать в обычном режиме на протяжении всех праздников.

"В дни государственных праздников на дороги столицы выезжает меньше машин, поэтому улицы не загружены. По поручению Сергея Собянина в это время городские уличные парковки работают бесплатно", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Автомобилистов призвали соблюдать правила остановки для безопасности всех участников дорожного движения.

Ранее стало известно, что в период праздничных дней, с 28 по 30 апреля, а также 1 и 9–11 мая, электропоезда "Ласточка" на Московском центральном кольце (МЦК) будут курсировать по режиму выходного дня. Перевозчик уточнил, что с 12:30 до 18:00 интервал между поездами составит 4 минуты, а в остальное время – 8 минут. При этом в четверг, 9 мая, четырехминутный интервал продлится до 23:30.

До этого сообщалось, что движение транспорта временно перекроют вблизи кладбищ в некоторых районах Москвы 28 апреля, 5, 12 и 14 мая. Ограничения введут с 06:00 до 16:00 на востоке, юго-западе, юге, севере, западе и северо-западе города, а также в ТиНАО.

