Собянин: в праздники городские службы будут работать в усиленном режиме

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Городские службы будут усиленно работать в Москве в период праздников, с 28 апреля по 12 мая. Об этом в своем телеграм-канале заявил Сергей Собянин.



К оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации готовы 1,5 тысячи аварийных бригад. На усиленный режим также переведут спасателей и пожарных.



"Под контролем – работа систем жизнеобеспечения города, электро- и водоснабжение многоквартирных домов и объектов соцсферы", – отметил мэр.

Кроме того, специалисты уделят особое внимание улицам и пешеходным зонам, общественным пространствам и дворам, а также вывозу мусора.



Градоначальник уточнил, что социальные и медицинские учреждения с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая перейдут на особый график. Часть из них будет работать в обычном режиме.

Ранее вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков направил в нижнюю палату парламента законопроект о праве губернаторов продлевать майские праздники, если за эту идею проголосует большинство граждан.

Он отметил, что, по данным опроса, в прошлом году к переносу новогодних выходных на майские праздники положительно отнеслись 55% россиян. Кроме того, в этом году 47% граждан планируют отдыхать в мае дома, 29% – на даче, а еще 16% отправятся в поездку, добавил он.

