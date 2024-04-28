РИА Новости: лидер "Коррозии металла" оштрафован на 1 000 руб из-за нацистской символики

Фото: ТАСС/пресс-служба УТ МВД РФ по СФО

Нижегородский районный суд оштрафовал лидера группы "Коррозия металла" Сергея Троицкого на 1 000 рублей за демонстрацию нацистской символики на концерте в нижегородском клубе "Ненависть" 27 апреля. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Уточняется, что Троицкого признали виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ ("Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами").

Судья Сергей Титов отметил, что на концерте группы продавались футболки, толстовки и книги с запрещенной нацистской символикой. В фотоматериалах дела есть снимок футболки с изображением Мертвой головы, относящейся к знакам различия третьей танковой дивизии СС.

В свою очередь, Троицкий заявил, что он выступал на сцене, а не продавал сомнительную атрибутику. Он уточнил, что часть товара привез другой человек. Артист признал свою вину за то, что не изъял из окружения сомнительные предметы. Он пообещал нанять дополнительных сотрудников, которые будут все тщательнее проверять, говорится в материале.

"У меня не было умысла вести какую-то пропаганду", – подчеркнул музыкант.

Корреспондент уточнил, что во время заседания суда артист попросил разрешения у судьи отвечать ему сидя в виду плохого самочувствия после ночи в камере для административно задержанных.

В ночь на 28 апреля стало известно, что правоохранители задержали Троицкого и других участников музыкальный группы. Сначала музыкантов допросили в гримерке, а позднее доставили в один из местных отделов полиции.

Директор группы "Коррозия металла" Мария Рунова сказала, что артистов задержали из-за не предназначенной к продаже символике на брендированной продукции группы. На ней изображены "древнеславянские символы в виде различных образов солнца с загнутыми по кругу лучами".