СК возбудил дело после призывов 16-летнего подростка к пропаганде терроризма

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка по признакам пропаганды терроризма. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного управления СК РФ.

По версии следствия, фигурант, находясь 17 марта в квартире жилого дома на улице Кантемировской в Москве, разместил в публичном канале в Telegram комментарии с призывами к пропаганде терроризма в РФ.

"По месту жительства подозреваемого проведены обыски, в ходе которых изъяты технические устройства и иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела", – говорится в сообщении.

Подростка задержали. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

До этого стало известно, что Роскомнадзор за сутки заблокировал 11 телеграм-каналов, содержащих террористический контент. По данным ведомства, в каналах сообщалась информация о планируемых терактах в РФ. Всего по требованиям РКН был ограничен доступ или были заблокированы около 600 подобных ресурсов в совокупности по всем площадкам.

