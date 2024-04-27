27 апреля, 15:51Происшествия
СК возбудил дело после призывов 16-летнего подростка к пропаганде терроризма
Фото: телеграм-канал "Столичный СК"
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка по признакам пропаганды терроризма. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного управления СК РФ.
По версии следствия, фигурант, находясь 17 марта в квартире жилого дома на улице Кантемировской в Москве, разместил в публичном канале в Telegram комментарии с призывами к пропаганде терроризма в РФ.
"По месту жительства подозреваемого проведены обыски, в ходе которых изъяты технические устройства и иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела", – говорится в сообщении.
Подростка задержали. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
До этого стало известно, что Роскомнадзор за сутки заблокировал 11 телеграм-каналов, содержащих террористический контент. По данным ведомства, в каналах сообщалась информация о планируемых терактах в РФ. Всего по требованиям РКН был ограничен доступ или были заблокированы около 600 подобных ресурсов в совокупности по всем площадкам.