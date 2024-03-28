РКН за последние двое суток заблокировал 11 экстремистских каналов в Telegram

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Роскомнадзор за последние сутки ограничил доступ к 11 телеграм-каналам, в которых был зафиксирован террористический контент. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там уточнили, что регулятор выявил появление каналов, которые анонсируют якобы новые теракты. В настоящий момент по требованиям РКН был ограничен доступ или были заблокированы около 600 подобных ресурсов в совокупности по всем площадкам.

Вместе с тем в пресс-службе добавили, что ведомство продолжает следить за фейками и призывами к экстремистской деятельности по следам теракта в "Крокус Сити Холле". Регулятор ускорил выявление и проверку телеграм-каналов.

Замначальника ГУ по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ Станислав Колесник, в свою очередь, призвал ограничить информацию о резонансных событиях в интернете и СМИ. По его мнению, это поможет не привлекать интерес несовершеннолетних к совершению преступлений.

"Поскольку тот резонанс, который создают у нас средства массовой информации вокруг этих всех событий, он не только привлекает интерес подростков, но и, по сути, становится, так сказать, пропагандой и рекламой для других", – цитирует его ТАСС.

В качестве примера Колесник привел стрельбу в казанской школе, которая произошла в 2021 году. Он уточнил, что МВД призывает применять как минимум фильтрацию и как максимум полный запрет на распространение такой информации. Речь идет в том числе о сценах насилия, жестокости и похожих происшествиях.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков попросил основателя Telegram Павла Дурова следить за мессенджером, так как террористы пользуются им в своих целях.

Между тем Минтруд Киргизии предупредил своих граждан о попытках террористов вербовать людей для совершения терактов в РФ. Ведомство призвало не поддаваться на провокации. По данным министерства, злоумышленники для вербовки задействуют социальные сети и популярные мессенджеры, включая Telegram.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и начали стрелять по людям, после чего подожгли концертный зал.

В результате погибли 143 человека и 360 пострадали. В Минздраве Подмосковья уточнили, что в настоящий момент в больницах остаются 77 человек, еще 47 были выписаны.

Подозреваемых в терроризме арестовали до 22 мая, потом суд заключил под стражу еще троих фигурантов дела. Спустя время в СИЗО отправили восьмого подозреваемого.