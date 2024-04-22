Директора Meta просят приговорить заочно к 7 годам по делу об оправдании терроризма

Фото: twitter.com/Andy Stone (Энди Стоун внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга)

Гособвинение просит Второй Западный окружной военный заочно приговорить к семи годам колонии строгого режима директора по коммуникациям компании Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ) Энди Стоуна (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) по делу об оправдании терроризма, сообщает ТАСС.

Прокурор также попросил суд сократить обвинение американцу, убрав "содержащие публичные призывы к осуществлению действий, направленных на причинение смерти", и признать его виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".

Срок наказания Стоуну должен исчисляться с момента его задержания на территории России либо экстрадиции в РФ.

В марте генеральная прокуратура России передала в суд уголовное дело о призывах к терроризму, возбужденное в отношении Энди Стоуна. Как утверждают следователи, в марте 2022 года Стоун опубликовал в своих соцсетях пост с оправданием насильственных действий против ВС РФ, участвующих в спецоперации по защите Донбасса. Публикация якобы содержала призывы к терактам против солдат.

В Генпрокуратуре отметили, что после объявления пресс-секретаря Meta в международный розыск и его заочного ареста были приняты все меры для его поимки и депортации. Вместе с тем в ведомстве уточнили, что реальная возможность участия Стоуна в деле отсутствует, однако указанные обстоятельства являются исключительным случаем, что позволяет провести судебное разбирательство без участия подсудимого.

В начале марта 2022 года в компании Meta временно разрешили публиковать в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) и Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) призывы к насилию против ВС РФ и отказались удалять противоправный контент.

