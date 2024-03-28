Генпрокуратура направила в суд дело о призывах пресс-секретаря Meta к терроризму

Фото: twitter.com/Andy Stone (Энди Стоун внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга)

Генеральная прокуратура России передала в суд уголовное дело о призывах к терроризму, возбужденное в отношении пресс-секретаря компании Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Энди Стоуна (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Об этом сказано на сайте ведомства.

Теперь дело будет рассмотрено по существу во 2-м Западном окружном военном суде, уточнили в пресс-службе. В обвинительном заключении Генпрокуратуры Стоуну вменяют в вину совершение преступлений по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма").

Как утверждают следователи, в марте 2022 года Стоун опубликовал в своих соцсетях пост с оправданием насильственных действий против ВС РФ, участвующих в спецоперации по защите Донбасса. Публикация якобы содержала призывы к терактам против солдат.

В Генпрокуратуре отметили, что после объявления пресс-секретаря Meta в международный розыск и его заочного ареста были приняты все меры для его поимки и депортации. Вместе с тем в ведомстве уточнили, что реальная возможность участия Стоуна в деле отсутствует, однако указанные обстоятельства являются исключительным случаем, что позволяет провести судебное разбирательство без участия подсудимого.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал на 2 месяца пресс-секретаря корпорации Meta. При этом срок будет исчисляться с момента экстрадиции в РФ или с момента его задержания. Также Стоуна объявили в федеральный и международный розыск.

12 февраля Росфинмониторинг включил пресс-секретаря корпорации в перечень экстремистов и террористов.

В начале марта 2022 года в компании Meta временно разрешили публиковать в Instagram и Facebook (принадлежат Meta, признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ) призывы к насилию против ВС РФ и отказались удалять противоправный контент.

