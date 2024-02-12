Росфинмониторинг внес в реестр экстремистов и террористов пресс-секретаря Meta Энди Стоуна

Фото: LinkedIn/Andy Stone (Энди Стоун внесен в реестр экстримистов и терористов Росфинмониторинга)

Росфинмониторинг включил в перечень экстремистов и террористов пресс-секретаря корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена на территории РФ) Энди Стоуна. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ноябре прошлого года Басманный суд Москвы заочно арестовал Стоуна по делу о содействии терроризму с использованием служебного положения. Ему может грозить до 20 лет колонии.

До этого МВД РФ переобъявило мужчину в розыск в России.

В начале марта 2022 года в компании Meta временно разрешили публиковать в Instagram и Facebook (принадлежат Meta, признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ) призывы к насилию против ВС РФ и отказались удалять противоправный контент.