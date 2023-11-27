Суд в Москве заочно арестовал пресс-секретаря Meta Стоуна

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Басманный суд Москвы заочно арестовал пресс-секретаря корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена на территории РФ) Энди Стоуна по делу о содействии терроризму с использованием служебного положения. Об этом ТАСС заявили в суде.

Решение суда было вынесено 24 ноября. Уточняется, что на него уже подали апелляцию.

Максимальное наказание, которое может грозить Стоуну по этому делу, – до 20 лет колонии.

Ранее сообщалось, что МВД РФ объявило пресс-секретарь Meta в розыск в России. Отмечается, что он был переобъявлен в розыск.

До этого в Роскомнадзоре не увидели предпосылок для разблокировки соцсетей Instagram и Facebook (принадлежат Meta, признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ).

В начале марта 2022 года в компании Meta временно разрешили публиковать в этих соцсетях призывы к насилию против российской армии и отказались удалять противоправный контент.

После этого Генпрокуратура обратилась к Роскомнадзору и потребовала ограничить доступ к Instagram. Позже Роскомнадзор внес соцсеть в официальный реестр ресурсов, к которым будет ограничен доступ на территории РФ.

21 марта 2022 года столичный Тверской суд признал Instagram и Facebook экстремистскими и запретил их деятельность в РФ. При этом запрет не касается принадлежащего Meta мессенджера WhatsApp, потому что он не связан с распространением информации в публичном пространстве.



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