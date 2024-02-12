Суд арестовал пресс-секретаря Meta Энди Стоуна по делу о пропаганде терроризма

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Басманный районный суд Москвы заочно арестовал пресс-секретаря корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена на территории РФ) Энди Стоуна (внесен в реестр экстремистов и террористов) по делу о пропаганде терроризма. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Уточняется, что его заключили под стражу на 2 месяца.

"Срок исчисляется с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории Российской Федерации", – говорится в сообщении.

По данным суда, представитель компании обвиняется в совершении преступлений, которые предусмотрены частью 2 статьи 205.1, частью 2 статьи 205.2 и частью 2 статьи 280 Уголовного кодекса РФ ("Содействие террористической деятельности, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности").

В частности, Стоуна объявили в федеральный и международный розыск.

12 февраля Росфинмониторинг включил пресс-секретаря корпорации в перечень экстремистов и террористов.

В ноябре прошлого года Басманный суд Москвы заочно арестовал Стоуна по делу о содействии терроризму с использованием служебного положения. Ему может грозить до 20 лет колонии.

В начале марта 2022 года в компании Meta временно разрешили публиковать в Instagram и Facebook (принадлежат Meta, признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ) призывы к насилию против ВС РФ и отказались удалять противоправный контент.

Instagram стал недоступен в десятках регионов России