16 апреля, 18:14Политика
СК проверит связь Чичваркина с терроризмом
Фото: ТАСС/ZUMA/Gustavo Valiente (Евгений Чичваркин признан в России иноагентом)
Следственный комитет России проверит информацию движения "Зов народа", которое просит признать бизнесмена Евгения Чичваркина (признан в РФ иноагентом) спонсором терроризма. Об этом пишет RT.
Общественники обратились в СК РФ с требованием возбудить в отношении него уголовное дело о государственной измене. Предприниматель в своих соцсетях просил подписчиков отправлять деньги в два украинских фонда, которые спонсируют ВСУ, уточнил глава движения "Зов народа" Сергей Зайцев.
Ранее уголовное дело завели в отношении автора телеграм-канала "Женская власть" Залины Маршенкуловой. Ей грозит наказание, предусмотренное статьей 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма").
Киев стал не просто спонсором, а организатором терроризма – Песков