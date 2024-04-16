СК проверит связь Чичваркина с терроризмом

Фото: ТАСС/ZUMA/Gustavo Valiente (Евгений Чичваркин признан в России иноагентом)

Следственный комитет России проверит информацию движения "Зов народа", которое просит признать бизнесмена Евгения Чичваркина (признан в РФ иноагентом) спонсором терроризма. Об этом пишет RT.

Общественники обратились в СК РФ с требованием возбудить в отношении него уголовное дело о государственной измене. Предприниматель в своих соцсетях просил подписчиков отправлять деньги в два украинских фонда, которые спонсируют ВСУ, уточнил глава движения "Зов народа" Сергей Зайцев.

Ранее уголовное дело завели в отношении автора телеграм-канала "Женская власть" Залины Маршенкуловой. Ей грозит наказание, предусмотренное статьей 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма").