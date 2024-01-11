Дело об оправдании терроризма возбудили в отношении лидера "Левого фронта" Удальцова

Фото: телеграм-канал "Сергей Удальцов"

В отношении координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова возбудили уголовное дело по статье 205.2 УК РФ ("Оправдание терроризма"). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Удальцова Виолетту Волкову.

По словам адвоката, утром 11 января в квартире мужчины провели обыск, были изъяты гаджеты и электронные носители. Кроме того, Удальцова отвезли на допрос в Следственный комитет.

Ранее в СМИ сообщалось о задержании бойца MMA Ильяса Якубова. Отмечалось, что он наложил на ролик высказывания террориста Шамиля Басаева, стоявшего за крупными терактами в России. Затем он разместил это видео на своей странице в соцсети, его обвинили в публичном оправдании терроризма.

Позднее Чертановский суд Москвы заключил под стражу Якубова. Так было удовлетворено ходатайство следствия.

Бойца ММА Якубова заключили под стражу по делу об оправдании терроризма