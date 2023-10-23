Суд арестовал бойца ММА Якубова, обвиняемого в оправдании терроризма

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Чертановский суд Москвы арестовал бойца смешанных единоборств Ильяса Якубова, обвиняемого в оправдании терроризма, сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. Спортсмен пробудет под стражей до 11 декабря 2023 года.

Якубову вменяют вину по статье "Публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет".

Спортсмена задержали накануне. По версии следствия, он записал видеоролик, наложив на него высказывания террориста Шамиля Басаева, стоявшего за крупными терактами в России. После этого Якубов разместил его на странице в соцсети.