Причастных к финансированию терроризма выявляют по цифровым следам – НЦБ Интерпола

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Правоохранители выявляют по цифровым следам тех, кто причастен к финансированию терроризма. Об этом заявил глава Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России Валерий Калачев.

"Сегодня мировое правоохранительное сообщество активно пополняет свой арсенал высокотехнологичными инструментами, комплектуется квалифицированными кадрами, получая в свой арсенал новые способы анализа террористической активности на многочисленных онлайн-платформах", – передает ТАСС его слова.

Калачев рассказал, в Сети преступники оставляют цифровые следы. Они дают возможность идентифицировать их личности, что приводит к аресту злоумышленников в одной из стран – членов Интерпола.

В мае 2023 года сообщалось, что второй Западный окружной военный суд признал Амура Казмахова виновным в содействии террористической деятельности на территории Московского региона. Мужчину приговорили к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

По данным следствия и суда, мужчина в декабре 2017 года и в ноябре 2018 года финансировал международную террористическую организацию, запрещенную на территории РФ по решению Верховного суда. Злоумышленник переводил деньги на расчетные счета лиц, принимающих участие в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования.

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