Владельца бренда "Хортица" Черняка объявили в РФ в розыск за финансирование ВСУ

Фото: телеграм-канал "112"

Предпринимателя из Украины и владельца алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка объявили в розыск на территории РФ из-за перечисления Вооруженным силам Украины (ВСУ) более 500 миллионов рублей для дальнейшего осуществления ими террористической деятельности в России. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного главка СК.

Как отметили в ведомстве, бизнесмена обвинили в финансировании терроризма (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ).

По данным следствия, с февраля по апрель прошлого года предприниматель и ряд других лиц вступили в сговор, который привел к организации ими перечисления денежных средств ВСУ, а также другим вооруженным формированиям. Отмечается, что они перевели более 500 миллионов рублей для осуществления террористической деятельности на территории РФ.

Следователи добавили, что в июне этого года Черняк приобрел и отправил Военному флоту Украины (ВФУ) товары на сумму более 90 миллионов рублей, которые впоследствии должны были использоваться в боевых действиях.

"Преступная деятельность фигуранта была выявлена благодаря сотрудникам ГУЭБиПК МВД РФ и подразделений ГУ МВД РФ по Москве, а также ФСБ РФ", – указано в сообщении.

Также сотрудникам правоохранительных органов удалось установить причастность к произошедшему двух доверенных лиц Черняка, их задержали. Одному мужчине были предъявлены обвинения по статье о даче взятки, другому – о посредничестве во взятке, совершенное группой лиц в особо крупном размере.

"Евгений Черняк объявлен в розыск, проводятся следственные действия, направленные на установление его местонахождения и задержание", – добавили в ведомстве.

В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о наложении ареста на доли организаций, входящих в холдинг Global Spirits, бенефициаром которого является Черняк, резюмировали в СК.

Global Spirits называет себя одним из крупнейших алкогольных холдингов в Европе, центральные активы компании – это Хортицкий ликеро-водочный и Одесский коньячный заводы. Холдинг занимается продажей водки под брендами "Хортиця", "Мороша", "Первак".

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае сотрудники ФСБ задержали мужчину по подозрению в госизмене в виде финансирования ВСУ, он отправлял военным криптовалюту. В ведомстве добавили, что мужчина переводил деньги через третьих лиц, которые проживали на территории Украины.

На криптовалюту ВСУ должны были закупить БПЛА, тепловизионные прицелы, боеприпасы и другое.



Жительницу Хабаровска задержали за госизмену в виде финансирования ВСУ