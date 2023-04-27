15:53Происшествия
ФСБ задержала гражданина РФ Расулова по делу о госизмене
Фото: Depositfiles/Grigorenko
ФСБ задержала гражданина России Р. Расулова по делу о госизмене, сообщает ТАСС.
Ходатайство об аресте поступило в Лефортовкий суд. Решение суд пока не принял.
Расулову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного статьей "Государственная измена".
Накануне Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО россиянина Юрия Плыске по обвинению в госизмене.
До этого стало известно, что ФСБ задержала россиянина по фамилии Довгань. Ведомство обратилось в столичный суд с просьбой его арестовать.
Подозреваемый в госизмене задержан в Хабаровском крае
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