ФСБ задержала гражданина РФ Расулова по делу о госизмене

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ФСБ задержала гражданина России Р. Расулова по делу о госизмене, сообщает ТАСС.

Ходатайство об аресте поступило в Лефортовкий суд. Решение суд пока не принял.

Расулову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного статьей "Государственная измена".

Накануне Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО россиянина Юрия Плыске по обвинению в госизмене.

До этого стало известно, что ФСБ задержала россиянина по фамилии Довгань. Ведомство обратилось в столичный суд с просьбой его арестовать.

Подозреваемый в госизмене задержан в Хабаровском крае