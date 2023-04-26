Суд Москвы отправил в СИЗО гражданина РФ по делу о госизмене

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Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО россиянина Юрия Плыске, его обвиняют в государственной измене. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Там уточнили, что решение еще не вступило в силу.

"Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Плыске Ю. В. удовлетворено", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала россиянина по фамилии Довгань. Ведомство обратилось в столичный суд с просьбой его арестовать.

В среду, 26 апреля, Лефортовский столичный суд избрал фигуранту дела о госизмене меру пресечения в виде заключения под стражу. Информацию по поводу самого дела не уточнили.

Между тем в пресс-службе суда рассказали, что Довганю и Плыске обвинений на момент избрания меры пресечения не было предъявлено.