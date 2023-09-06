Суд продлил арест Беркович и Петрийчук по делу об оправдании терроризма

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Хамовнический суд Москвы на два месяца продлил арест режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости.

"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Петрийчук и Беркович меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 4 ноября", – зачитала решение судья.

По данным агентства, следствие запросило продление меры пресечения из-за необходимости закончить психолого-психиатрическую и психолого-лингвистическую экспертизы, а также из-за опасений, что обвиняемые могут скрыться.

Защита между тем настаивает на незаконности продления ареста и намерена обжаловать решение суда.

Уголовное дело об оправдании терроризма в отношении женщин было возбуждено в начале мая. Позднее Следственный комитет РФ попросил их арестовать.

Поводом для уголовного преследования стал поставленный Беркович и Петрийчук спектакль "Финист – Ясный сокол", рассказывающий о женщинах, которых завербовали радикальные исламисты.

