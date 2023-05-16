В Екатеринбурге отменили спектакль с участием Серебрякова и Раппопорт

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В екатеринбургском Дворце молодежи за два дня до показа отменили спектакль "Эйнштейн и Маргарита" с участием актеров Алексея Серебрякова и Ксении Раппопорт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора по экономике учреждения Владимира Капалина.

Капалин объяснил, что это обусловлено некими техническими причинами. Он также добавил, что зрителям вернут билеты.

Отмечается, что показ спектакля должен был состояться 18 мая. Его премьера прошла в июне прошлого года в Москве. В минувшем феврале постановку также отменяли в Санкт-Петербурге.

Ранее актер Данила Козловский сообщил, что в Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге отменили все спектакли с его участием, которые должны были состояться в мае. Он также объявил, что уходит в отпуск до конца текущего года.