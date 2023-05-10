Розенбаум высказался в поддержку Беркович и Петрийчук

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Певец Александр Розенбаум считает, что пора "включить заднюю" в деле об оправдании терроризма, главными фигурантами которого являются режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук. Свое мнение он выразил во время концерта, видео с которого распространилось в Сети.

"Мы понимаем, что кому-то захотелось, но мы же умные люди, у нас же умное государство, мы надеемся. Разве можно такие вещи. В кандалах двух девушек. <...> Я считаю, что переборщили сильно. Пора заднюю включать", – высказался он.

По его словам, поставленный Беркович спектакль повествует "об обманутых женщинах". Для сравнения он привел фильм Веры Глаголевой "Одна война", рассказывающий о женщинах, которые родили детей от немцев во время оккупации. Розенбаум обратил внимание, что никто не сможет себе вообразить, что автора этой кинокартины вдруг тоже привлекут к ответственности по статье об оправдании терроризма.

Ранее стало известно, что в отношении Беркович возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Позднее Следственный комитет РФ попросил арестовать Беркович и Петрийчук.

Поводом для заведения уголовного дела стал поставленный спектакль "Финист – Ясный сокол". Он рассказывает о женщинах, которых завербовали радикальные исламисты. У матери Беркович в Петербурге провели обыск. Бабушка режиссера, писательница Нина Катерли, задалась вопросом, какое отношение этот обыск имеет к спектаклю в Москве.

5 мая Замоскворецкий суд Москвы принял решение о заключении под стражу Беркович и Петрийчук до 4 июля 2023 года.



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