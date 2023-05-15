Актер Данила Козловский заявил, что уходит в отпуск

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Актер театра и кино Данила Козловский уходит в отпуск до конца 2023 года. Причина – личные обстоятельства. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

В сообщении Козловский отметил, что спектакли с его участием, которые должны были пройти в мае в МДТ – театре Европы, отменены.

В апреле этого года глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что Козловский публично осуждал проведение спецоперации на Украине. Бородин призвал Генпрокуратуру проверить актера по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ.

Актер отметил, что его слова, которые проверяют на предмет экстремизма, были сказаны на площадке сериала "Карамора", когда он объяснял актерам их задачу. Он подал в Пресненский районный суд Москвы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Но его не приняли, так как он был составлен неправильно.

Данила Козловский подал иск о защите чести и достоинства к Виталию Бородину