Козловский ответил на призыв проверить его по статье о дискредитации ВС РФ

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Заслуженный артист России Данила Козловский не покидал Россию, а его слова, которые проверяют на предмет экстремизма, были сказаны на площадке сериала "Карамора". Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Эти слова были сказаны на съемочной площадке исторического сериала про революцию перед актерами массовых сцен, на сцене пикета, когда я объяснял им их актерскую задачу", – сказал Козловский, добавив, что в Сети есть документальный фильм о съемках.

Козловский подчеркнул, что у него нет второго гражданства, он уезжал на несколько дней в США ради встречи с дочерью. Все доходы он получает внутри РФ.

"То, что я на несколько дней уезжал в США в перерывах между спектаклями, не дает основания утверждать, что я сбежал из России", – отметил актер.

По его словам, адвокаты уже находятся в процессе подготовки заявления, в котором настаивают на проверке главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. Он и попросил организовать прокурорскую проверку в отношении Козловского.

"Замалчивать подобные лживые и подлые обвинения, я считаю, во всех смыслах неправильно", – сказал Козловский.

Артист отметил, что в России находятся его учителя, театр и зрители, которым он благодарен за поддержку и понимание. Козловский резюмировал, что не намерен сдаваться и продолжит работу внутри страны.

Ранее думские депутаты направили в Минкульт обращение с просьбой отменить спектакли, в которых должен выступать Козловский. В мае у артиста должны были состояться пять спектаклей, но депутаты выступили против того, чтобы осудивший специальную военную операцию Козловский участвовал в них.

До этого в СМИ сообщалось, что в отношении Козловского могут организовать прокурорскую проверку из-за его заявлений о СВО. 10 апреля Бородин написал на имя главы ведомства соответствующее обращение.



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