Данила Козловский может попасть под прокурорскую проверку за слова о СВО

Данила Козловский может попасть под прокурорскую проверку за слова о спецоперации. Обращение на имя главы ведомства написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, который указал, что Козловский публично осуждал проведение спецоперации. Вскоре после начала СВО артист уезжал в США.

Официальный представитель Козловского заявляет, что актер не покидал страну. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.