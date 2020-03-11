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11 марта, 22:00

Общество

"Откройте, Давид": Павел Раков

"Откройте, Давид": Павел Раков

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Давид Виннер провел день с основателем шоу-тренингов для женщин Павлом Раковым, который учит "дур с двумя высшими" поменять жизнь и найти личное счастье.

Как Павел "пришел в профессию"? Существует ли формула любви? Правда ли, что большинство людей ходят к психологам не за решением проблемы, а ради развлечения? Как вредят "специалисты" из соцсетей?

А также чего хотят мужчины? Как стать альфа-самцом? И где одиноким найти пару? На эти и другие вопросы в программе "Откройте, Давид" ответил Павел Раков.

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