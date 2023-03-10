Илон Маск хочет построить в Техасе город-утопию – СМИ

Фото: dpa/picture-alliance/ТАСС/Patrick Pleul

Американский бизнесмен Илон Маск хочет возвести рядом со столицей Штата Техас свой собственный город-утопию. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Wall Street Journal.

Издание сообщает, что Маск описал идею основания собственного города как создания техасской утопии на встрече с землевладельцами и агентами по недвижимости. Согласно идее предпринимателя, в городе, расположенном вдоль реки Колорадо, смогут жить и работать сотрудники его компаний.

Город, который Маск хочет назвать Снейлбрук, прилегает к месту, где строятся предприятия его компаний Boring Company и SpaceX. На месте предполагаемого возведения в настоящее время построены модульные дома, бассейн, открытая спортивная площадка и спортзал.

В газете утверждают, что визуальный проект города Маск несколько раз обсуждал с рэпером Канье Уэстом и своей бывшей девушкой – канадской певицей Граймс.



Представитель округа Бастроп, где находится место строительства Снейлбрука, сообщил, что на данный момент власти округа не получали заявку на регистрацию города ни от самого Маска, ни от его организаций.

Ранее Маск заявил, что люди высадятся на Марс в течение 10 лет. Он признался, что он оптимист, но заявил, что через 5 лет высадка людей на Марсе возможна, а через 10 – весьма вероятна.

Илон Маск назначил собаку Флоки на пост генерального директора Twitter

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!