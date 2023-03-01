Илон Маск констатировал почти полное окружение Артемовска, изучив карту боевых действий

Фото: AP/ТАСС/Evan Agostini

Владелец компании SpaceX Илон Маск изучил данные карты боевых действий на Украине и констатировал, что Артемовск практически полностью окружен российскими войсками.

"Почти окружен", – написал бизнесмен в своем аккаунте в Twitter.

Многие другие пользователи социальной сети согласились с заявлением Маска, отметив преимущество российских войск в районе этого города.

Ранее украинские военные сообщили, что ситуация под Артемовском для ВСУ гораздо хуже, чем официально признают киевские власти. Один из украинских военнослужащих назвал боевые действия в Артемовске "адскими" для ВСУ.

До этого президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстановку на артемовском направлении, назвав ситуацию для ВСУ постоянно сложной.

ВС России получили контроль над дорогами на артемовском направлении

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!