Илон Маск заявил, что на Майдане в 2014 году произошел государственный переворот

Фото: AP/TAСС/Evan Agostini

Владелец компании SpaceX Илон Маск назвал события на киевском Майдане в 2014 году государственным переворотом. Об этом он написал в своем Twitter.

Таким образом американский бизнесмен прокомментировал публикацию пользователя, который разместил выдержку из аналитической статьи, в которой заявлялось, что "для президента России Владимира Путина незаконное свержение пророссийского президента стало "последней каплей".

"Эти выборы, возможно, были сомнительными, но нет никаких сомнений в том, что переворот действительно был", – прокомментировал Маск.

Ранее Маск обвинил заместителя госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Викторию Нуланд в том, что она разжигает конфликт на Украине. По мнению бизнесмена, "никто не разжигает этот конфликт сильнее Нуланд".

До этого Маск выступил с заявлением, в котором исключил применение спутников Starlink на Украине для военных целей. Он заявил, что связь по спутникам предоставляется для частного использования, а не достижения военных целей и пообещал не допустить эскалации конфликта из-за них.

SpaceX ограничила применение сетей Starlink для беспилотников на Украине

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