16:28Политика
Маск пообещал не допустить эскалации конфликта на Украине за счет спутников Starlink
Фото: depositphotos/ChinaImages
Владелец компании SpaceX Илон Маск выступил с заявлением, в котором исключил применение спутников Starlink на Украине для военных целей. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
"Starlink – это магистральная линия связи Украины, особенно на линиях фронта, где почти все другие интернет-соединения были уничтожены. Но мы не допустим эскалации конфликта", – заявил бизнесмен.
Маск подчеркнул, что связь по спутникам предоставляется для частного использования, а не достижения военных целей.
Ранее американский предприниматель раскритиковал готовность США поддержать Украину в случае действий по захвату Крыма. Илон Маск предупредил о возможной "безжалостной" эскалации.
Starlink планирует привезти на Украину более 10 тыс терминалов
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