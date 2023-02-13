Маск пообещал не допустить эскалации конфликта на Украине за счет спутников Starlink

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Владелец компании SpaceX Илон Маск выступил с заявлением, в котором исключил применение спутников Starlink на Украине для военных целей. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Starlink – это магистральная линия связи Украины, особенно на линиях фронта, где почти все другие интернет-соединения были уничтожены. Но мы не допустим эскалации конфликта", – заявил бизнесмен.

Маск подчеркнул, что связь по спутникам предоставляется для частного использования, а не достижения военных целей.

Ранее американский предприниматель раскритиковал готовность США поддержать Украину в случае действий по захвату Крыма. Илон Маск предупредил о возможной "безжалостной" эскалации.



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