21:23Технологии
Маск сообщил о запуске более дорогой подписки на Twitter без рекламы
Фото: ТАСС/EPA/Carina Johansen
Бизнесмен Илон Маск заявил, что в социальной сети Twitter запустят подписку без рекламы, но стоить она будет дороже, чем уже существующая, передает ТАСС.
"Будет более дорогая подписка, которая позволит убрать рекламу", – заявил предприниматель на своей персональной странице.
По словам Маска, реклама в "Твиттере" является слишком большой и включается слишком часто.
Ранее бизнесмен анонсировал платную верификацию аккаунтов социальной сети в рамках подписки Twitter Blue. Продажа этой услуги была приостановлена в ноябре из-за наплыва фейковых аккаунтов.
С 12 декабря пользователи снова могут купить Twitter Blue по цене в 8 долларов за месяц (для пользователей iOS – 11 долларов).
В декабре стало известно, что офис компании Twitter ищет новые инвестиции, чтобы покрыть приближающиеся выплаты по долгам. При этом рекламодатели опасаются сотрудничать с платформой из-за новой политики соцсети.
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