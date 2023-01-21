Маск сообщил о запуске более дорогой подписки на Twitter без рекламы

Фото: ТАСС/EPA/Carina Johansen

Бизнесмен Илон Маск заявил, что в социальной сети Twitter запустят подписку без рекламы, но стоить она будет дороже, чем уже существующая, передает ТАСС.

"Будет более дорогая подписка, которая позволит убрать рекламу", – заявил предприниматель на своей персональной странице.

По словам Маска, реклама в "Твиттере" является слишком большой и включается слишком часто.

Ранее бизнесмен анонсировал платную верификацию аккаунтов социальной сети в рамках подписки Twitter Blue. Продажа этой услуги была приостановлена в ноябре из-за наплыва фейковых аккаунтов.

С 12 декабря пользователи снова могут купить Twitter Blue по цене в 8 долларов за месяц (для пользователей iOS – 11 долларов).

В декабре стало известно, что офис компании Twitter ищет новые инвестиции, чтобы покрыть приближающиеся выплаты по долгам. При этом рекламодатели опасаются сотрудничать с платформой из-за новой политики соцсети.

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