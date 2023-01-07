Пользователи Twitter призвали США не помогать ВСУ после отказа Украины от перемирия

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Американцы осудили президента Украины Владимира Зеленского за то, что он отверг предложение России о рождественском перемирии.

В пятницу представитель Республиканской партии Пол Госар заявил на своей странице в Twitter, что нет ничего удивительного в том, что Киев отказался от перемирия. Конгрессмен добавил, что финансировать конфликт безнравственно.

Госара поддержала сенатор от штата Аризона Уэнди Роджерс, а аналитик-республиканец Спенс Роджерс назвал Зеленского преступником.

"Киев пойдет на мирные переговоры <...>, если на его счет перестанут поступать деньги американских налогоплательщиков", – написал один из подписчиков Госара в Twitter. Цитату приводит РИА Новости.

5 января патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал прекратить огонь и установить рождественское перемирие на Украине и в Донбассе, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова.

По поручению Владимира Путина с 12:00 6 января режим прекращения огня был объявлен по всей линии боевого соприкосновения. Он действует до 24:00 7 января. При этом Зеленский отверг предложение России, заявив, что Москва будет использовать режим тишины для усиления своих позиций на линии фронта.



Россия приступила к выполнению режима прекращения огня в зоне спецоперации

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