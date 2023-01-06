Конгрессмен США призвал не давать денег Украине после отказа Зеленского от перемирия

Фото: телеграм-канал "Zelenskiy / Official"

Конгрессмен-республиканец Пол Госар раскритиковал Владимира Зеленского после того, как тот отверг предложение России о рождественском перемирии. Об этом он написал в своем Twitter.

"Неудивительно, что Зеленский отказался от мира. Безнравственно финансировать этот конфликт", – подчеркнул политик.

Режим прекращения огня был объявлен по всей линии боевого соприкосновения по поручению Владимира Путина. Он действует до 24:00 7 января. При этом Владимир Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии, заявив, что Москва будет использовать режим тишины для усиления своих позиций на линии фронта. По его словам, под предлогом рождественского перемирия РФ якобы пытается скрыть новые шаги "агрессии" на Украине.

5 января патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал прекратить огонь и установить рождественское перемирие на Украине и в Донбассе, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова.

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