На Украине негативно отреагировали на предложение РФ о временном прекращении огня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Украинские власти не поддержали предложение российской стороны о временном прекращении огня. Свое мнение высказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в Twitter.

"Россия должна покинуть оккупированные территории – только тогда у нас начнется "временное перемирие", – говорится в его публикации.

Министр обороны РФ Сергею Шойгу по поручению Владимира Путина отдал указание прекратить огонь на линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 6 января на 36 часов.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал прекратить огонь и установить рождественское перемирие на Украине и в Донбассе. Священнослужитель обратился с таким предложением ко всем вовлеченным в конфликт сторонам.

До этого Генштаб Вооруженных сил Украины выступил против заключения временного перемирия с Россией на период новогодних праздников. По мнению замначальника управления ведомства Алексея Громова, прекращение огня будет возможно только после полного вывода ВС РФ из Украины.

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