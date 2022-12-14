В Кремль не поступали предложения от Киева о новогоднем перемирии – Песков

Фото: kremlin.ru

В Кремль не поступали предложения о перемирии от украинской стороны в связи с новогодними праздниками, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также подчеркнул, что подобной темы не было в политической повестке России.

На конференции журналисты спросили Пескова, думают ли власти о "новогоднем или рождественском перемирии". Также был озвучен вопрос, как именно правительство РФ отреагирует на это.

"Нет, никаких предложений ни от кого не поступало. И такой темы нет на повестке", – цитирует Пескова RT.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что условия Украины по урегулированию конфликта и старта переговоров с Россией неадекватны и нереалистичны. Однако он подчеркнул, что российская сторона готова к открытому диалогу.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!