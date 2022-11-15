Москва рассчитывает на преемственность властей КНР в вопросе отношений с РФ – Лавров

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Москва приветствует переизбрание Си Цзиньпина на пост председателя КНР и надеется на преемственность обновленного китайского руководства в вопросе отношений с Россией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на полях саммита G20 перед началом встречи с китайским коллегой Ван И.

"Мы все были рады узнать, что товарищ Си Цзиньпин, давний друг российского народа, был единогласно переизбран на пост генерального секретаря ЦК КПК (Центрального комитета Коммунистической партии Китая. – Прим. ред.), что подтвердило его неоспоримый политический авторитет, поддержку проводимого им курса", – цитирует дипломата ТАСС.

По словам Лаврова, в России уверены, что обновленный китайский госаппарат сохранит преемственность политики в отношении РФ, направленной на достижение всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия двух стран. Он также выразил уверенность в том, что стороны смогут задействовать новые возможности для укрепления двусторонних отношений.

Глава российской дипломатии напомнил, что встречается с Ван уже десятый раз в 2022 году, регулярно контактируют и лидеры двух государств. В частности, последняя встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина состоялась в сентябре в Узбекистане на саммите ШОС, где они обозначили задачи дальнейшего развития российско-китайских отношений.

Ранее глава МИД Китая Ван И на полях саммита "Большой двадцатки" заявил, что Пекин выступает против исключения России из клуба и других международных организаций. По его словам, никто не имеет права отбирать у РФ право участия в международных многосторонних форматах.



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