Китай выступает против исключения России из состава G20 – МИД КНР

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Пекин выступает против исключения Российской Федерации из "Большой двадцатки" и других международных организаций, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе двусторонней встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях саммита G20 в Индонезии.

Открывая встречу, китайский министр отметил, что очень рад присутствию Лаврова на саммите.

"Это очень славная миссия. Мы поддерживаем достойную роль России в рамках "двадцатки" и других международных площадок и считаем, что никто не имеет права отобрать рациональное право России на участие в рамках многосторонних форматов", – приводит слова Ван И РИА Новости.

Он добавил, что в рамках двусторонних переговоров намерен обсудить с главой МИД России сотрудничество по поддержанию позитивной динамики отношений РФ и КНР, а также вопросы, представляющие взаимный интерес для двух стран.

Ранее сообщалось, что в Верховную раду Украины внесли проект заявления об обращении к государствам "Большой двадцатки" с просьбой исключить Россию из состава группы.

Согласно документу, власти Киева призвали G20 поддержать продление продовольственной сделки и усилить санкции против России.

Саммит G20 проходит в Индонезии 15–16 ноября. Россию на мероприятии представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

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