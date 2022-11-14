Киев намерен просить G20 исключить Россию из состава группы

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В Верховную раду Украины внесли проект заявления об обращении к государствам "Большой двадцатки" с просьбой исключить Россию из состава группы, сообщает РИА Новости.

Также в документе призывают G20 поддержать продление продовольственной сделки и усилить санкции против России. К Группе двадцати обратились и с просьбой значительно нарастить экономическую и финансовую помощь Украине, а также поддержку в вопросах безопасности.

Инициаторами обращения выступили спикер Рады Руслан Стефанчук, вице-спикер Александр Корниенко, депутаты от партии "Батькивщина" Елена Кондратюк и Юлия Тимошенко, депутат от "Слуги народа" Александр Мережко, депутат от "Платформы за жизнь и мир" Юрий Бойко, депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

Саммит G20 пройдет в Индонезии 15–16 ноября. Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Владимир Путин не сможет посетить мероприятие из-за своего графика.

Китайское издание Global Times ранее написало, что Запад во главе с США хочет перенести политическую конфронтацию на площадку саммита G20. По мнению авторов статьи, политическая конфронтация станет серьезным препятствием для выполнения основной функции платформы G20, то есть налаживания диалога. Журналисты надеются, что международное сообщество осудит такое развитие событий.



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