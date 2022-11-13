Шольц сожалеет о неучастии Путина в саммите G20 – СМИ

Фото: AP Photo/Michael Kappeler/Pool Photo via AP

Немецкий канцлер Олаф Шольц выразил сожаление по поводу того, что Владимир Путин принял решение не ехать на предстоящий саммит "Большой двадцатки", передает агентство DPA.

"Было бы хорошо, если бы президент Путин поехал на саммит G20", – заявил Шольц.

Однако, по словам политика, главе РФ пришлось бы встретиться с вопросами и критикой со стороны большинства государств.

Саммит G20 запланирован на 15–16 ноября. Он пройдет на индонезийском острове Бали. Россию представит министр иностранных дел Сергей Лавров. Владимир Путин же не сможет поехать туда из-за своего графика. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

В свою очередь, Европейский союз и Великобритания будут стремиться изолировать российскую делегацию на саммите G20. Представитель европейской внешнеполитической службы рассказал СМИ, что так западные страны хотят продемонстрировать, что "международное сообщество думает о действиях РФ на Украине".



Путин не будет выступать на G20 – Кремль

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