Байден не планирует встречаться с Лавровым в рамках G20 – Белый дом

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Американский лидер Джо Байден не собирается встречаться с руководителем российского МИД Сергеем Лавровым в рамках G20. Такое заявление сделал помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

Он уточнил, что отсутствие на саммите Владимира Путина не скажется на повестке руководителя американской администрации.

На вопрос журналиста, не сделало бы присутствие Путина на G20 мероприятие более эффективным, Салливан пояснил, что задача Байдена в Индонезии – продвигать свою повестку. И американский лидер будет делать это независимо от того, кто будет представлять Россию.

"Вам следует спросить президента Путина и Кремль о том, почему он принял решение не ехать, видимо, он принял такое решение", – цитирует Салливана РИА Новости.

Саммит "Большой двадцатки" пройдет 15–16 ноября. Мероприятие состоится на индонезийском острове Бали. РФ на мероприятии будет представлять глава МИД Сергей Лавров, а Владимир Путин может принять участие по видеосвязи.



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