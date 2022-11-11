В Кремле ответили, почему Путин не поедет на саммит G20

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что решение Владимира Путина не ехать на саммит "Большой двадцатки" связано с его графиком.

Представители СМИ поинтересовались у пресс-секретаря президента, почему глава государства решил не участвовать в саммите.

"Было решение именно главы государства, связанное с его графиком, связанное с необходимостью его нахождения в РФ", – передает РИА Новости ответ пресс-секретаря президента.

Саммит G20 пройдет 15–16 ноября. Мероприятие состоится на индонезийском острове Бали. Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров.

В свою очередь, политолог Марат Баширов предположил, почему российский лидер не посетит мероприятие. Эксперт выразил мнение, что Путин не поедет на саммит из соображений безопасности.

Он подчеркнул, что лететь далеко, а провокаторов в мире много. По его мнению, силовики порекомендовали в этот момент не улетать из России. Политолог уточнил, что по этой же причине было принято решение и в отношении председателя кабмина РФ Михаила Мишустина.



Путин не будет выступать на G20 – Кремль

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