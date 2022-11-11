Путин не будет выступать на G20 – Кремль

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин не будет выступать на саммите "Большой двадцатки" в Индонезии, в том числе по видеосвязи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Нет, не планируется", – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, планируется ли на саммите видеообращение или онлайн-выступление президента РФ.

Он уточнил, что такое решение связано с графиком Путина и необходимостью нахождения в России.

"Было решение именно главы государства, связанное с его графиком, связанное с необходимостью его нахождения в РФ", – цитирует Пескова РИА Новости.

Саммит G20 пройдет 15–16 ноября. Мероприятие состоится на индонезийском острове Бали. Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров.

Политолог Марат Баширов объяснил, почему российский лидер не посетит мероприятие. Эксперт выразил мнение, что Путин не поедет на саммит из соображений безопасности.

Он подчеркнул, что лететь далеко, а провокаторов в мире много. По его мнению, силовики порекомендовали в этот момент не улетать из России. Политолог уточнил, что по этой же причине было принято решение и в отношении председателя кабмина РФ Михаила Мишустина.

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