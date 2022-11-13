Зеленский подтвердил, что выступит на саммите G20

Фото: Dita Alangkar/AP/ТАСС

Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что будет участвовать в саммите "Большой двадцатки".

"В Индонезии пройдет саммит Группы двадцати, и наша позиция на нем будет представлена. <...> Уже во вторник будет мое выступление", – заявил он в своем телеграм-канале.

Однако глава Украины не уточнил, в каком формате он планирует принять участие в мероприятии.

До этого власти Индонезии сообщили, что Зеленский не поедет на саммит G20. Уточнялось, что он будет занят решением внутренних вопросов.

Саммит G20 запланирован на 15–16 ноября. Он пройдет на индонезийском острове Бали. Россию представит министр иностранных дел Сергей Лавров. Владимир Путин же не сможет поехать туда из-за своего графика. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

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