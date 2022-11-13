Президент Индонезии призвал лидеров G20 смягчить риторику в отношении РФ на саммите

Фото: AP Photo/Sonny Tumbelaka/Pool Photo via AP

Лидер Индонезии Джоко Видодо призвал политиков Запада смягчить риторику в отношении РФ на саммите "Большой двадцатки", пишет газета Politico со ссылкой на свои источники.

По их информации, это нужно для того, чтобы российская сторона изъявила согласие на принятие итоговой резолюции. Она, в свою очередь, будет рассматриваться Видодо как "личный успех".

Также, по данным издания, Саудовская Аравия, Индия, Бразилия и Китай не желают осуждать РФ в итоговой декларации саммита.

Саммит G20 запланирован на 15–16 ноября. Он пройдет на индонезийском острове Бали. Россию представит глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Владимир Путин, как отмечал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, не поедет на мероприятие по причине своего графика.

В свою очередь, как ранее сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на саммите G20 Москва подтвердит готовность продолжать поставки продовольствия и энергоресурсов зарубежным государствам. Также, по ее словам, российская делегация представит ряд конкретных инициатив по этому вопросу.



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